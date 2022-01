40 maanden met uitstel voor inbraken in bestelwagens

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 39-jarige Algerijn na verzet veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf met uitstel voor een reeks inbraken in bestelwagens in West-Vlaanderen. De beklaagden sloegen bij elk voertuig een ruit in en staken een band lek.

Op 19 september 2018 werden drie verdachten op een bedrijventerrein in Torhout betrapt bij een poging tot inbraak in een vrachtwagen. In het voertuig van de beklaagden werden onder andere een hamer, messen en een busje traangas aangetroffen. Bovendien konden de Algerijnen, die in de streek van Roubaix wonen, gelinkt worden aan gelijkaardige feiten in Hooglede, Ledegem, Moorslede en Roeselare.

Vaste werkwijze

Het onderzoek wees uit dat de bende sinds juni 2018 een vaste werkwijze hanteerde. Ze viseerden meestal bestelwagens die zich in de buurt van een autohandel bevonden. Telkens sloegen ze een zijruit van het voertuig in en staken ze een band lek. Meestal konden ze op die manier rugzakken of andere tassen buitmaken. Bij twee voertuiginbraken gingen ze aan de haal met respectievelijk een kleine 12.000 en 9.500 euro cash.

Verstek bij het proces

Kamel B., Noureddine S. en Redha M. werden in februari 2019 op borg vrijgelaten door de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Geen enkel bendelid kwam opdagen voor zijn proces. Op 25 maart 2021 werden de drie Algerijnen bij verstek veroordeeld tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf. Bovendien werd hun onmiddellijke aanhouding bevolen.

Na verzet werd de straf van S. in oktober al herleid tot 40 maanden cel, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Blijkbaar kreeg Redha M. daar weet van, want in die periode tekende ook hij verzet aan. De verdediging legde uit dat de beklaagde nu wel op het rechte pad blijft. M. beschikt ook nog over een blanco strafblad. Verwijzend naar het andere verzet vroeg meester Mathieu Langerock met succes om ook voor hem een straf met uitstel uit te spreken.