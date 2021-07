40 maanden cel voor vrouw na dodelijk ongeval fietser

Een 32-jarige vrouw die in september onder invloed van drugs een 84-jarige fietser doodreed in Roeselare, is in beroep veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan een jaar effectieve celstraf.

De vrouw werd in juni al veroordeeld, maar ging in beroep. "De feiten zijn ernstig, maar het was onopzettelijk en 40 maanden celstraf is wel een zeer strenge straf", aldus haar advocaat. Maar het openbaar ministerie bleef bij de gevorderde straf. "Mevrouw was zwaar onder invloed van speed en amfetamines, rookt naar eigen zeggen 20 joints per dag, had geen rijbewijs bij en reed met een wagen die niet verzekerd was. Het is inderdaad een zware bestraffing, maar terecht", zo zei de procureur.

Dagen na ongeval weer drugs op zak

Volgens een getuige was de bestuurster ruzie aan het maken toen ze het slachtoffer aanreed. Na haar verhoor werd ze vrijgelaten. Maar enkele dagen nadat het slachtoffer was overleden, werd ze opnieuw aangetroffen in het bezit van drugs. De Kortrijkse strafrechter bevestigde de celstraf van veertig maanden, waarvan een jaar effectief en de rest gekoppeld aan probatievoorwaarden. Ze moet zich laten begeleiden voor haar drugsprobleem en mag ook drie jaar niet met een wagen rijden. Ze kreeg ook een boete van 8.000 euro, waarvan 2.000 effectief.