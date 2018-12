40 maanden cel voor knuffeldieven

Stefania T. (37) bood zelfs haar seksuele diensten aan om de horloges van oudere mannen buit te maken.

Op 11 juni werd een man op de oprit van zijn woning in Knokke benaderd door een vrouw die seksuele avances maakte. De man weigerde, maar de beklaagde wist wel zijn duur uurwerk te stelen. Diezelfde dag kreeg de politie melding van twee gelijkaardige pogingen tot diefstal door een handtastelijke vrouw. Drie Roemeense verdachten werden een dag later gearresteerd in de Antwerpse Diamantwijk, waar ze de gestolen spullen wilden doorverkopen.

Door verder onderzoek kon de bende ook gelinkt worden aan drie feiten in december 2017. Bij één van die knuffeldiefstallen volgde T. het slachtoffer zelfs tot in de lift van zijn appartementsgebouw. Ze ontblootte haar borsten en probeerde de broek van de man te openen. Tijdens de diefstal van zijn horloge liep de man een lichte verwonding aan zijn duim op.

In de loop van het onderzoek legden de verdachten bekentenissen af. Ilie-Daniel C. en Florian S. werden voor hun aandeel in de knuffeldiefstallen veroordeeld tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf. Stefania T. kreeg ook 40 maanden cel, maar in haar geval werd de helft met uitstel opgelegd. Aan de burgerlijke partijen moeten de beklaagden een slordige 9.000 euro betalen.