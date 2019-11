40 maanden cel voor dubbele carjacking in Veurne

De carjacking gebeurde half juni aan de Houtmarkt in Veurne. Een zestiger was er door een man in bloot bovenlijf uit haar Ford Focus gesleurd. Een paar straten verder liet de carjacker blijkbaar zijn oog al op een andere wagen vallen. Maar de bestuurder van de BMW verzette zich, waardoor het tot een handgemeen kwam. De veertiger kreeg van de beklaagde rake klappen te verwerken.

Na die mislukte carjacking vluchtte de verdachte opnieuw met de Ford Focus verder. Ondertussen was in de buurt al veel politie aanwezig. Tijdens zijn vlucht kwam de dader in botsing met een lege politiewagen, waarna hij dan maar probeerde om dat politievoertuig te stelen. Tenslotte wilde hij in de Peter Benoitlaan nog te voet wegvluchten, maar de politie kon hem overmeesteren. (lees verder onder de video)