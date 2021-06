40 maanden cel voor brutale homejackers

Twee Franse homejackers die begin oktober vorig jaar een homejacking pleegden in Kuurne, hebben straffen gekregen tot veertig maanden effectief. Aan de bewoonster die ze folterden moeten ze een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

Na de feiten vluchtten de homejackers voor de politie, hun wagen crashte op de ring van Kortrijk. De chauffeur die buiten de wacht hield, een Fransman van 41, stierf ter plaatse. De twee anderen werden meteen opgepakt. Ze waren de woning in Kuurne binnengedrongen via een openstaande zijdeur. Het duo dwong de bewoonster om de code van een kluis te geven. De vrouw werd in haar kelder geslagen met een koevoet, en vastgebonden met het snoer van een broodrooster. De drie gingen er uiteindelijk met de hele kluis en juwelen vandoor, met een waarde van meer dan 60.000 euro.

