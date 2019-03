40 getuigen op proces over doodslag op stiefdochtertje

Op 20 november 2017 moest de beschuldigde op de jonge kinderen van zijn werkende vriendin passen. In de loop van de avond liet hij haar in paniek weten dat Elly flauwgevallen was. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek twee dagen later in het UZ in Gent aan haar verwondingen. De autopsie bracht onder andere ernstige bloedingen in de buik en een gescheurde pancreas aan het licht.

Kenneth S. geen onbekende voor het gerecht

Kenneth S. was geen onbekende voor het gerecht. Zo liep de man uit Menen al meerdere veroordelingen op voor partnergeweld. In oktober 2016 kreeg hij ook zes maanden met probatie-uitstel voor poging tot diefstal en belaging. Dinsdag buigt de correctionele rechtbank in Kortrijk zich over de intrekking van die voorwaarden. Ook de moeder van Elly zou trouwens al klappen gekregen hebben van de beschuldigde. Bij de verwijzing vroeg de verdediging om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De Kortrijkse raadkamer en de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling oordeelden echter dat er wel voldoende redenen waren om hem voor doodslag naar het hof van assisen te verwijzen. Wellicht zal de verdediging op het proces opnieuw opwerpen dat S. niet de intentie had om zijn stiefdochtertje van het leven te beroven. Daarnaast zal de beschuldigde zich ook moeten verantwoorden voor eerdere feiten van slagen en verwondingen op hetzelfde slachtoffer. Kort voor haar overlijden waren op school immers al enkele keren verdachte verwondingen vastgesteld bij Elly.

S. riskeert 30 jaar opsluiting

Het proces gaat op dinsdag 30 april verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagnamiddag 3 mei zal de procureur-generaal de akte van beschuldiging voorlezen. Voorzitter Willem De Pauw zal de beschuldigde op maandag 6 mei verhoren. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdag 9 mei verwacht. Voor doodslag riskeert Kenneth S. 30 jaar opsluiting.

