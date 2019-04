40 galerieën houden vernissage op Art Knokke-Heist

De paasvakantie is in Knokke-Heist altijd de start van een nieuw galerieseizoen, en daar hoort een evenement bij: Art Knokke-Heist. Zo’n veertig kunstgalerieën stemmen hun agenda op elkaar af voor een vernissageweekend, met ook een kunstwandeling.

Met tachtig kunstgalerieën op twee vierkante kilometer is Knokke-Heist een echte kunstgemeente. En die concentratie binnen wandelafstand maakt een bezoek net zo boeiend en aantrekkelijk. Kunst is altijd ook koopwaar. Er duiken meer kunstenaars op die zelf hun kunst aan de man brengen. Zoals de Nederlandse Lee-Anne van den Brand. Zij verkoopt enkel eigen werk in haar eigen galerie.

Kunstkijken kan het hele jaar in Knokke-Heist maar de volgende vernissageweekenden van Art Knokke-Heist vinden plaats op het eerste weekend van de zomer en van de herfstvakantie.