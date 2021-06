40 besmettingen in school RHIZO Kortrijk, 350 in quarantaine

Scholengroep RHIZO in Kortrijk kampt met een ernstige corona-uitbraak. De helft van de leerlingen zit in quarantaine.

De uitbraak begon eigenlijk bij vijf besmettingen, na coronatesten is dat aantal dus explosief gestegen. Het aantal besmettingen bij leerlingen is ondertussen opgelopen tot veertig, vooral in de afdeling Lichamelijke Opvoeding. De helft van de leerlingen, dat zijn er zo'n 350, zit daarom preventief in quarantaine.

De andere helft ondergaat donderdag ook nog een coronatest, net als alle leerkrachten.

De examens komen niet in het gedrang, voorlopig toch niet: als er niet veel besmettingen meer bijkomen na de testing is iedereen net op tijd terug voor de examenperiode.