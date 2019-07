4 West-Vlamingen klaar voor Budapest Rally

Op 13 juli vertrekt de Budapest Rally in verscheidene Europese landen. Voor ons land is dat Brussel en daar komen ook een aantal West-Vlaamse deelnemers aan de start, waaronder 4 West-Vlamingen die in Gullegem een Amerikaanse auto van 43 jaar oud opgeknapt hebben om de rally te rijden.

Angie, Bjorn, Anthony en Jonathan zijn helemaal klaar voor de Budapest rally. Met hun Amerikaanse Buick van 1976, doorkruisen ze 12 landen om dan na 7 dagen Budapest in colonne binnen te rijden. De motor start vlotjes en draait soepel.

"De auto hebben we gevonden in een schuur. Die stond stil van 1982. Die was de keuring niet meer gepasseerd, had de openbare weg niet meer gezien en die hebben we terug opgemaakt om te gebruiken voor de rally", aldus Bjorn Decoene.

De auto steekt vol gadgets, zoals de rookmachine, een sirene en extra verlichting. De Budapest Rally is geen snelheidswedstrijd, maar een ludieke rally met buitengewone voertuigen. De deelnemers krijgen punten, zoals op originaliteit en verscheidene opdrachten onderweg naar Budapest. De vier gaan elkaar afwisselen achter het stuur.