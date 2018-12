In totaal werden van 1 oktober tot 16 november 400 fietsen gecontroleerd. 155 fietsen waren niet in orde. Bij 2 op de 10 fietsers was de verlichting stuk of niet aanwezig.

Ine Deburchgraeve: “De politie Westkust betreurt deze resultaten. In orde zijn met je fiets is immers van levensbelang. Een goed onderhouden fiets met correcte fietsverlichting, kennis van de wegcode en aandacht voor je eigen gedrag in het verkeer, kunnen het verschil maken.”