4 miljoen euro voor 15 scholenbouwprojecten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan 4 miljoen euro in 15 scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen. Vijf West-Vlaamse scholen krijgen een subsidie van meer dan €100.000.

In Hooglede realiseert de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Dominiek Savio met €1,9 miljoen een nieuwbouwproject met Multifunctioneel Centrum. Het gaat om een verhoging op een eerder toegekende subsidie.

De Vrije Basisschool in Heuvelland voert met €852.000 enerzijds de afbraak van de bestaande bergingen en de overdekte speelplaats aan de inkom van de school uit en anderzijds de afbraak van de polyvalente zaal met aansluitend de refter en de computerklas.

Het Sint-Andreaslyceum in Brugge kan rekenen op €538.000 voor een nieuwbouw en voorbereidende werken. Ook het Vrij Handels- en Sportinstituut en Brood- en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte, beide in Brugge, krijgen een grote som.

”Leerlingen, leerkrachten en ouders begrijpen sinds de uitbraak van de coronacrisis nog beter hoe ontzettend belangrijk scholen en klassen zijn”, zegt Weyts. “We moeten dan ook volop blijven investeren in de vernieuwing en de verbetering van ons onderwijspatrimonium. Je kan niet investeren in onderwijskwaliteit als je niet tegelijkertijd investeert in de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur”.