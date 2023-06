In Kortrijk is een man veroordeeld tot 4 jaar cel waarvan de helft met uitstel voor opzettelijke brandstichting.

Eind vorig jaar stak de man van 29 uit frustratie een appartement in de Zwevegemsestraat in Kortrijk in brand, waar hij en zijn neef verbleven. De man vluchtte naar buiten, z’n neef lag een verdieping hoger te slapen en raakte niet meer beneden. Hij klampte zich vast aan het balkon en kon door de brandweer gered worden.

