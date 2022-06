3X3 Masters strijkt neer in Kortrijk & Knokke-Heist

Na het succesvolle 3x3 Masters WK in Antwerpen strijkt de competitie nu ook neer in Kortrijk en Knokke-Heist. Dat zijn de gaststeden, samen met Leuven, Charleroi en Brussel voor de Masters Tour.

In Antwerpen was het WK een schot in de roos met mooie prestaties van de Belgische teams: een 8ste plaats voor de Belgian Cats en een 4de plaats voor de Lions.

Op zondag 3 juli wordt gespeeld in Kortrijk en Knokke-Heist komt aan de beurt op zondag 10 juli.

Kortrijk: Nelson Mandelaplein wordt basketbalcourt

"Het concept slaat aan en kent veel enthousiastelingen", zegt Stad Kortrijk.

"Nu zijn het lokale teams die in Kortrijk, geïnspireerd door de WK-sfeer, hun eigen tricks kunnen tonen. Drie tegen drie is natuurlijk the real thing. 3x3 maakt de filosofie "basketball never stops" helemaal waar. Het kan altijd en overal. En je moet geen uitblinker zijn op het veld: fun is waar het allemaal om draait. Inschrijven kan nog", aldus de Stad.

"Ik deel het enthousiasme van de vele basketbalfans die Kortrijk rijk is", zegt schepen van Sport Wouter Allijns.

"Onze stad heeft met de Spurs de grootste basketbalclub van Vlaanderen. De heren kenden een fantastisch seizoen en je voelde gaandeweg het enthousiasme voor de sport toenemen. In navolging van het voorbije WK in Antwerpen, zal de manche op het Mandelaplein de 3X3 variant een boost geven in onze stad. De winnaars mogen Kortrijk vertegenwoordigen tijdens het finaleweekend in Brussel eind juli."