38ste editie oldtimerbeurs Roeselare met thema 'jaren 30'

Dit weekend vindt de 38ste editie plaats van de oldtimerbeurs- en show in het Fabriekspand in Roeselare. D e Roeselaarse oldtimervereniging veteraanmotoren Houtland vzw verwelkomde een paar duizend liefhebbers op de beurs met als centraal showthema 'de jaren 30'.

Op de beurs zijn een dertigtal motoren te zien die een mooi tijdsbeeld weergeven van de periode tussen de twee wereldoorlogen. Een van de topstukken is een uiterst zeldzame racemotor uit 1938 van het voormalig befaamde Belgisch motormerk FN. Van dit type zijn er slecht 2 stuks wereldwijd bewaard gebleven.

De organisatoren stellen daarnaast een groot aantal complete motoren tentoon die ook te koop zijn. Verder kunnen bezoeker een kijkje nemen in het gevarieerd aanbod aan onderdelen, accessoires en gereedschappen. Zondagnamiddag wordt de verkiezing “de meest gewaardeerde showmotor” plechtig afgesloten met de bekendmaking van de winnaars.

Uitbreiding op komst door heropleving

De beurs barst intussen uit zijn voegen en de organisatie denkt na over een oplossing voor volgend jaar. De grootste belangstelling gaat uit naar motoren van de eerste helft van vorige eeuw. Om een motor, uit de jaren ’30, bijvoorbeeld een nieuw leven te geven moet de restaurateur op zoek gaan naar onderdelen. Deze beurs, waar liefhebbers gebeten door de oldtimermicrobe elkaar treffen, is daar de ideale plaats voor.

"Gelukkig, het is een scene die erg leeft en heropleeft. Er worden ook onderdelen opnieuw nagemaakt in beperkte series. Dat om het erfgoed, want daarover gaat het eigenlijk over, in stand te houden en ervoor te zorgen dat alles nog functioneel is", vult Frank Stevens, organisator van de oldtimers beurs, nog toe.