38.000 schelpen geteld tijdens Grote Schelpenteldag

In de tien Vlaamse kustgemeenten hebben zaterdag zo'n 800 mensen deelgenomen aan de zesde editie van de Grote Schelpenteldag. Er werden ongeveer 38.000 schelpen geteld, ruwweg hetzelfde aantal als vorig jaar.

Het burgerwetenschapsinitiatief breidt steeds verder uit. Vorig jaar werd op Belgische en Nederlandse stranden naar schelpen gezocht, dit jaar kwam daar ook Noord-Frankrijk bij. "Er wordt zo op meer dan 400 kilometer kust gezocht naar verschillen tussen schelpensoorten", aldus Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). "Ondanks de harde wind en het ietwat wisselvallige weer lokte de Grote Schelpenteldag zo'n 800 mensen naar onze stranden. Zij telden ongeveer 38.000 schelpen. In Nederland waren dat er zo'n 48.000. De Franse collega's zijn nog volop bezig met het verwerken van de resultaten."

Dit jaar werd extra aandacht besteed aan schelpen met een gaatje. "Daarmee willen we nagaan hoezeer roofslakken, zoals tepelhorens en purperslakken, onze schelpen belagen", zegt Seys.

In 2022 was het nonnetje de meest getelde schelp, gevolgd door de kokkel, de mossel en de Amerikaanse zwaardschede. In Nederland was de meest getelde schelp de halfgeknotte strandschelp, gevolgd door de ovale strandschelp en de stevige strandschelp. Of die top vier ongewijzigd blijft en wat de verschillen zijn met de vondsten op Nederlandse en Noord-Franse stranden, zal later deze week blijken nadat alle resultaten zijn verwerkt.

