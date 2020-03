3.800 inzendingen voor cartoonwedstrijd Gouden Hoed

In Knokke-Heist zijn de laureaten voor de Gouden Hoed bekendgemaakt. Uit meer dan 3.800 inzendingen heeft de jury de tien beste cartoons geselecteerd. Pas in juni weten we wie de prestigieuze prijs binnenhaalt.

Waar de jury zich normaal over zo'n 2.500 cartoons buigt, waren er dit jaar maar liefst 3.800 inzendingen voor de prijs. Dat is een record, maar ook een haast onmogelijke taak om het kaf van het koren te scheiden. "Er zijn er dus ook een heleboel waarvan je je afvraagt: 'Waar gaat dit over'? Het niveauverschil is soms wel groot", stelt juryvoorzitter Chris Dusauchoit.

Uiteindelijk slaagde de jury erin om tien genomineerden aan te duiden voor de Bronzen, Zilveren en Gouden Hoed. De winnaars worden bekendgemaakt op het Cartoonfestival, dat vanaf 27 juni plaatsvindt op het Heldenplein in Knokke-Heist. Vorig jaar kwamen daar meer dan 100.000 bezoekers op af.