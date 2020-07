38 banen op de tocht bij EuroGifts Wervik

Volgens de directie van het Nederlandse moederbedrijf kwam EuroGifts door de coronacrisis zwaar in moeilijkheden. De productieafdeling sluit, in Wervik zullen ze zich enkele nog toespitsen op de distributie van hun producten. EuroGifts is gespecialiseerd in gepersonaliseerde relatiegeschenken, promotieartikelen en gadgets.

De vakbond ABVV laat weten dat de coronacrisis echter als dekmantel wordt gebruikt voor een reorganisatie.

In elk geval willen de bonden zoveel mogelijk uit de brand slepen voor de getroffen werknemers, 31 arbeiders en 7 bedienden. Velen van hen hebben een lange staat van dienst.