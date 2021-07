372 (!) olympische zwembaden besparen per jaar: Alpro neemt grootste waterhergebruikinstallatie van Vlaanderen in gebruik

Bij voedingsproducent Alpro in Wevelgem hebben ze vanmorgen de grootste waterhergebruikinstallatie van Vlaanderen in gebruik genomen.

Het bedrijf verbruikt 1,3 miljoen kubieke meter water per jaar, niet alleen voor het maken van hun producten zelf, maar ook om machines te reinigen, het zogenaamde proceswater. Ann De Jaeger, Alpro: 'Wij kunnen door de nieuwe installatie nu 80 procent van al het water dat wij in ons proces gebruiken, hergebruiken. In plaats van het water terug te brengen naar de Leie, gaan we nu in een circulair model het water volledig hergebruiken in ons eigen productieproces.' (lees verder onder de foto)

Het water dat in de Leie terechtkomt en dat nu ook hergebruikt wordt, is uiteraard gezuiverd en perfect drinkbaar. In eerste instantie heeft de nieuwe installatie een capaciteit van 720.000 m³ water per jaar, maar dat kan opgeschaald worden naar 930.000m³. Dat zijn 372 olympische zwembaden per jaar. (lees verder onder de foto)

De Watergroep heeft de waterhergebruikinstallatie ontworpen, gebouwd en zal ze ook exploiteren. Frank De Poortere van De Watergroep: 'Voor de Watergroep is het een diversificatie van de bronnen. Wij boren hier een nieuwe waterbron aan die wij voorheen niet hadden. Die laat ons toe om de druk weg te nemen van de diep bedreigde grondwaterlagen. En die laat ons ook toe om het publieke leidingnet te ontlasten. Er komt meer ruimte voor particuliere klanten, zeker tijdens periodes van grote droogte. Het leidingnet zal daar nu beter tegen bestand zijn.'

Voor Alpro in Wevelgem is dit een investering van 3 miljoen euro.