37 nieuwe sterfgevallen door corona

Er werden 252 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 175 (69%) in Vlaanderen, 56 (22%) in Wallonië, en 21 (8%) in Brussel. Er waren ook 37 nieuwe sterfgevallen.

37 nieuwe sterfgevallen

Er werden 37 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 21 (57%) in Vlaanderen, 12 (32%) in Wallonië, en 4 (11%) in Brussel. Bovendien werd één sterfgeval verwijderd als gevolg van correcties die door de verschillende bronnen werden doorgegeven. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling werden in totaal 9.186 sterfgevallen gerapporteerd; 4.579 (50%) in Vlaanderen, 3.195 (35%) in Wallonië, en 1.412 (15%) in Brussel.​

(lees verder onder de foto)

Bevestigde gevallen

Er werden 252 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 175 (69%) in Vlaanderen, 56 (22%) in Wallonië, en 21 (8%) in Brussel​

Tot nu toe werden in totaal 56.235 bevestigde gevallen gemeld; 31.491 gevallen (56%) in Vlaanderen, 17.982 (32%) gevallen in Wallonië en 5.712 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.050 gevallen (2%).

(lees verder onder de foto)

Ziekenhuisopnames

In de laatste 24 uur werden 71 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 141 verlieten het ziekenhuis. 12% van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg (percentage berekend op basis van het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen die dit onderscheid hebben gemaakt in functie van de rapportage).

Tussen 15 maart en 20 mei werden 16.887 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 14.988 personen verlieten het ziekenhuis.