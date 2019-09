37 maanden cel gevorderd voor overval op gokkantoor

Op 20 juli 2016 kwam een man met een donkere motorhelm het gokkantoor Ladbrokes in Brugge binnen. Toen de uitbater koffie ging halen, werd hij onmiddellijk gevolgd door de beklaagde. T.V. stak met een mes in de hals van de uitbater en graaide 2.400 euro uit de kassa. Pas een jaar later herkende het slachtoffer in een krantenwinkel toevallig de ogen van de overvaller. Dankzij DNA-onderzoek en zijn vingerafdrukken op een gokbriefje kon de man inderdaad aan de feiten gelinkt worden.

In zijn verhoor verklaarde T.V. dat hij in die periode in geldnood zat. Op 27 mei 2016 had hij al een gelijkaardige overval gepleegd op krantenwinkel 't Rosalientje in Brugge. Onder bedreiging van een mes eiste de beklaagde toen de inhoud van een kassa, goed voor een buit van amper 45 euro.

De verdediging pleitte dat de slachtoffers ondertussen vergoed werden. T.V. kampte met een grote schuldenberg, maar zou drie jaar geleden al gestopt zijn met gokken. Bovendien had de Beernemnaar naar eigen zeggen niet de intentie om de uitbater van het gokkantoor te verwonden. In die omstandigheden vroeg de verdediging een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter doet uitspraak op 15 oktober.

