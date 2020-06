37 dagen in coma en 54 dagen op intensieve zorgen, maar corona krijgt Kurt niet klein

Kurt verbleef bijna drie maanden, sinds 22 maart, in het AZ Groeninge. Het coronavirus had hem stevig in zijn greep, maar hij stelt het ondertussen goed. Op 6 mei ontwaakte Kurt uit zijn coma en kon de revalidatie starten. Hij kan al weer bewegen en korte afstanden stappen.

Hij is al enkele weken aan het revalideren in het ziekenhuis en mocht vandaag dus naar huis.

Deze middag gingen zijn vrouw en dochters hem aan het ziekenhuis oppikken. Eerst en vooral werd het personeel op intensieve zorgen bedankt en daarna stonden familie en vrienden te wachten om Kurt te groeten. Het weerzien (op afstand) was voor iedereen een bijzonder emotioneel moment.

Nancy, de vrouw van Kurt, kon haar man twee keer in het ziekenhuis bezoeken, toen zijn toestand erg kritiek was. Voor de rest werd ze via telefoon door het personeel op de hoogte gehouden. Voor Nancy en de drie dochters van Kurt was het ook een heel zware periode. De schrik dat hij het niet zou halen, was groot.

Kurt zelf noemt corona een rotbeest. Hij is vooral blij dat hij nog leeft en is het zorgteam van het ziekenhuis heel dankbaar.