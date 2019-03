3.500 mensen ruimen zwerfvuil op

Zo’n 204 verenigingen uit tien West-Vlaamse gemeenten zijn vandaag in de weer om zwerfvuil op te ruimen. Het is dan ook hallucinant hoeveel vuilnis er per jaar op straat wordt gegooid. Het afval wordt vooral in grachten en naast drukke wegen weggegooid.

21 ton afval in 2018

Vorig jaar heeft de zwerfvuilopruimdag meer dan 21 ton afval opgeleverd, waarvan bijna 5 ton pmd. Volgens de intercommmunale IVVO is zo’n 5 % van de bevolking hardleers als het om zwerfvuil gaat. Er wordt dan ook verwacht dat de hoeveelheid van vorig jaar zeker geëvenaard zal worden.

De Panne pakt morgen het zwerfvuil aan en Mesen op 29 maart.