"3.500 euro per aangetroffen persoon in vrachtwagen"

Middlegate uit Zeebrugge, een grote speler op de markt, investeerde onlangs in zwaardere zegels die minder makkelijk manipuleerbaar zijn. Maar je moet ook je chauffeurs vertrouwen, zegt het bedrijf, want zij brengen die zegels aan: wie het zegel aanbrengt garandeert dat de lading overeenkomt met wat er op de papieren staat. Bij Middlegate mag de chauffeur het zegel zelf aanbrengen.

Je brengt het zegel maar best correct aan, want als bij een controle mensen gevonden worden tussen de lading, betaal je als bedrijf 3.500 euro per persoon. Daarom schakelde Middlegate ook onlangs over van plastieken zegels naar metalen zegels. Maar een waterdicht systeem bestaat dus niet.

