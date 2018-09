Met een uitgebreid aanbod aan workshops, wandelroutes, tentoonstellingen en vooral heel veel tekenacties stond Drawing Days garant voor een wervelende driedaagse vol creativiteit. Bijna 70 organisatoren zorgden voor een rijk aanbod aan inspirerende workshops, wandelroutes en vooral veel zotte, uitdagende of poëtische tekenacties in cultuurhuizen, scholen, winkels en cafés. Jong en oud, ervaren of absolute beginner: iedereen ging aan de slag.