35-jarige motorrijder kritiek na aanrijding in Izegem

Het ongeval gebeurde omstreeks 7u30 op het kruising van de Rijksweg met de Winkelhoekstraat in Izegem. Een 53-jarige vrouw uit Izegem wilde de Rijksweg kruisen en schepte bij dat maneuver een motorrijder op. De motorrijder, een 35-jarige man uit Moorslede, raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij werd overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. De man is intussen niet meer in levensgevaar, maar zijn toestand blijft wel kritiek. De bestuurster van de wagen werd met lichte verwondingen naar het Sint-Jozefskliniek in Izegem overgebracht. Dat bevestigt politiezone RIHO.

Door het ongeval was de Rijksweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer.