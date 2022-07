3.328 km gereden in Woonzorgcentrum Ter Beke: "Totale afstand Tour de France"

Het Woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe heeft massaal bewoners, personeel en familieleden gemobiliseerd om de Tour de France te rijden, meer dan 3300 kilometers dus.

Vandaag, op ‘Quatorze Juillet’ was hun laatste rit, naar de aankomst in Parijs. Met de uitdaging wil het kineteam vooral mensen aan het bewegen krijgen. En de tour is een uitstekende gelegenheid om de bewoners op de fiets te krijgen. Bekijk de video hierboven.