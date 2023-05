33 dodehoekongevallen vorig jaar in West-Vlaanderen

Vorig jaar waren er in West-Vlaanderen 33 dodehoekongevallen in het verkeer. Iets meer dan het jaar daarvoor. Daarbij vielen 2 doden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht uit Brugge opvroeg bij Minister van mobiliteit Lydia Peeters.

Bij die ongevallen met vrachtwagens en personenwagens zijn meestal fietsers betrokken. Lambrecht pleit er dan ook voor om zo snel mogelijk kruispunten conflictvrij te maken.

Begin vorig jaar gebeurde er op de kruising met de Brugse Ring en de Generaal Lemanlaan een dodelijk ongeval. Een vrachtwagenchauffeur die rechts af moet, ziet een fietser niet en raakt haar. Een typisch dodehoekongeval.

"Een zeer gevaarlijk punt, de Gentpoort in Brugge, waar al twee dodelijke ongevallen geweest zijn, onlangs nog, omdat het te gevaarlijk is voor dodehoekongevallen. Het probleem is hier dat als het gemotoriseerd verkeer, een auto of een vrachtwagen afdraait, dat dan eigenlijk de fietser en voetganger te weinig plaats heeft om veilig te kunnen passeren en dat dat allemaal tegelijk gebeurt", klinkt het bij Vlaams parlementslid Annick Lambrecht.

Dit kruispunt staat op de lijst om door de Vlaamse regering te worden aangepakt. Maar het gaat te traag volgens parlementslid Annick Lambrecht.