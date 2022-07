Barco heeft een aanvraag ingediend voor de windturbine, in september moeten ze beslissen of de windmolen er kan komen of niet. Maar de buurt is fel gekant tegen de mogelijke komst van die windmolen. Gisteravond voor de gemeenteraad heeft het buurtcomité ook pamfletten uitgedeeld.

De buurt vreest onder andere voor slagschaduw en geluidshinder, en een verstoring van het uitzicht. Er was eerder een info-avond, maar dat heeft de buren niet kunnen overtuigen.

