32 nieuwe sterfgevallen, 250 nieuwe besmettingen

Van Gucht benadrukt dat hoewel we in de staart van de epidemie zitten, het virus nog niet bestreden is. Bovendien hebben we meer contacten en verplaatsen we ons meer. De viroloog herhaalt daarom nog eens de vijf basisprincipes om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

Blijf binnen, zeker als je ziek bent. Was regelmatig je handen met water en zeep. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen. Beperk sociale contacten tot je contactbubbel en spreek buiten af. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen waar die 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

"Wanneer men met velen in een kleine ruimte vertoeft voor een langere periode, raden we ook aan om steeds goed te verluchten", aldus Van Gucht.

De woordvoerder stelt nog dat die vijf principes geen "menukaart" zijn waar men uit kan kiezen. "Het is niet zo dat u drie principes kan volgen en de andere twee niet omdat u dat beter uitkomt. Ze zijn allemaal belangrijk en we moeten ze alle vijf consequent toepassen. Het is een en-verhaal en geen of-verhaal", besluit Van Gucht.

32 nieuwe sterfgevallen

Er werden 32 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 15 (47%) in Vlaanderen, 13 (41%) in Wallonië, en 4 (12%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9.312 sterfgevallen gerapporteerd; 4.639 (50%) in Vlaanderen, 3.246 (35%) in Wallonië, en 1.427 (15%) in Brussel.

(lees verder onder de foto)

(lees verder onder de foto)

1.334 ziekenhuisopnames

In de laatste 24 uur werden 27 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 25 verlieten het ziekenhuis.

Op 24 mei werden 1.334 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 251 bedden op intensieve zorgen; 134 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 10, het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen is daarentegen afgenomen met 5 eenheden.

(lees verder onder de foto)

57.342 bevestigde gevallen

Er werden 250 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 175 (70%) in Vlaanderen, 50 (20%) in Wallonië, en 25 (10%) in Brussel.

Tot nu toe werden in totaal 57.342 bevestigde gevallen gemeld; 32.247 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18.232 (32%) gevallen in Wallonië en 5.811 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.052 gevallen (2%).