3,2 miljoen euro aan parkeergelden in stad Brugge in 2021

Exact 3.234.561,42 euro. Dik drie miljoen dus. Dat is het bedrag dat in 2021 naar de Brugse stadskas is gevloeid voor parkeergelden, SMS- of app-parkeren. De stad schreef ook 52.927 retributies uit.

Parkeren, het levert wel degelijk iets op voor de stadskas. Al merken ze in Brugge ook dat het bedrag toegenomen is in vergelijking met - coronajaar - 2020. BRG1, de automaat op de Kiss & Ridezone aan de centrumkant van het station, blijft de automaat waar de meeste parkeersessies opgestart worden. Het aantal bestuurders dat met cash betaalt aan de automaat is nog verder gezakt. Net geen 25% van de bestuurders kiest ervoor om via de parkeerautomaat met cash te betalen. In 2018 was dit nog bijna 42%.

Ook retributies stijgen

Wie parkeren zegt, zegt ook parkeerboetes. Ook die namen toe in 2021. In 2021 werden er in totaal 52.927 retributies uitgeschreven op het grondgebied van Brugge. Dit is een kleine toename ten opzichte van de cijfers van 2020 (46.722). In 2019 werden er nog 71.826 retributies uitgeschreven en in 2018 zelfs 82.684. Het lagere aantal retributies is een gevolg van de coronapandemie.

Burgemeester Dirk De fauw: “44.666 retributies waren voor rekening van voertuigen met een Belgische nummerplaat. 8.261 retributies (16%) werden uitgeschreven voor wagens met een buitenlandse nummerplaat.