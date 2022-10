32 jongeren aan de slag bij Center Parks voor YOUCA Action Day

Zowat 14.000 jongeren ruilen vandaag de schoolbanken in voor de werkvloer in het kader van de YOUCA Action Day. Ze gaan een dag aan de slag bij een van de 7.500 deelnemende werkgevers.

Bij Center Parks in De Haan zijn vandaag maar liefst 32 jongeren aan de slag, onder meer in het zwembad, het horecagedeelte of de indoor-speeltuin. En ze weten wat gedaan, wnant de bezetting in het vakantiepark ligt deze week op 70 procent, dankzij vakanties in delen van Duitsland en Nederland. Kelly Castelein, HR Recruiter & Retention Officer bij Center Parcs: “Van redder tot bewaker, van dierenverzorger tot schoonmaker, van kelner tot Social Media-held, een dag als HoReCa-manager of zelfs als technieker of entertainer… De jongeren mogen het die dag allemaal uitproberen, een unieke en leerrijke ervaring verzekerd.”

Het loon van de Youca-leerlingen, 55 euro, gaat naar een jongerenproject. Dit jaar is dat Rikolto in Oeganda, Ecuador, Burkina Faso, en Belgie. naar jongerenprojecten rond duurzame voeding in Oeganda, Ecuador en Burkina Faso, klinkt het bij de organisatie van YOUCA, oftewel YOUth for Change and Action dat vroeger bekend stond als "Zuiddag".

"Hoop voor een hoop jongeren"

De opbrengst van hun werkdag schenken de jongeren integraal aan jonge ondernemers die in Oeganda, Ecuador en Burkina Faso een project op poten zetten rond duurzame voeding. Non-profitorganisatie Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) leert hen daar de vaardigheden om van het project een succes te maken. "Zo zorgen ze voor de planeet, zorgen ze ervoor dat mensen hun dromen kunnen realiseren en zorgen ze voor een stabiel inkomen voor een hoop jongeren", aldus de YOUCA-organisatie.