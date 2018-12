32 extra plaatsen in jeugdpsychiatrie

Het project, dat de naam ‘Twoape’ kreeg, is mogelijk dankzij een samenwerking tussen 2 algemene en 2 psychiatrische ziekenhuizen en het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke gezondheid.

Er komen 7 extra plaatsen in Kliniek Sint-Jozef in Pittem, 6 extra plaatsen in AZ Delta in Roeselare, 12 extra plaatsen in Jan Yperman in Ieper en 7 extra plaatsen in OC Sint-Idesbald in Roeselare.

De uitbreiding van het aanbod in de kinder- en jeugdpsychiatrie is mogelijk door de afbouw van ziekenhuisbedden in AZ Delta en Jan Yperman en door een nauwe samenwerking met Kliniek Sint-Jozef. Zo kiezen beide ziekenhuizen voor een gerichte afbouw van klassieke ziekenhuisbedden om een antwoord te geven op de noden in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.