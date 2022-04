310 kippen krijgen een nieuwe thuis in Roeselare

Stad Roeselare bedeelt kippen om de afvalberg te verminderen. Het is de bedoeling dat zij de restjes en overschotten opeten die anders in de restafvalzak geraken.

Afgelopen winter bestelden zo’n 112 Roeselaarse gezinnen in totaal 310 kippen. De kakelende alleseters kunnen vanaf dit weekend kennis kunnen maken met hun nieuw baasje.Naast een compostvat zijn kippen de ideale afvalverwerkers. Ze eten zowat alles, van groenafval tot allerhande tafelrestjes zoals brood, aardappelen, kaas en kleine stukjes vlees en zorgen bovendien voor eieren.

Het houden van bijvoorbeeld twee kippen, brengt een besparing van 100 kg restafval of 7 restafvalzakken per jaar op. De stad geeft aan iedere nieuwe kippen-eigenaar heel duidelijke richtlijnen mee over de verzorging van de kippen en tips over hoe de perfecte ruimte voor de kippen er moet uitzien.