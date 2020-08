31 West-Vlaamse gemeenten coronavrij, 9 boven de alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Trend in onze provincie is goed

De trend in West-Vlaanderen is al een hele tijd goed, en dat blijkt ook uit het aantal gemeenten dat coronavrij is. Dat zijn er op vandaag 31. Ongeveer de helft dus van alle gemeenten in West-Vlaanderen kleurt groen. Het is ook zo dat de R-waarde in West-Vlaanderen met 0,78 tot de laagste hoort van alle provincies. Dat betekent dat één besmette persoon gemiddeld 0,78 andere personen besmet.

Toch zijn er nog altijd negen gemeenten die de alarmdrempel van twintig besmettingen op 100.000 inwoners overschrijden. Opvallend is dat die lijst met Oostende en Kortrijk ook twee centrumsteden telt. In Oostende gaat het concreet om 20 besmettingen, in Kortrijk om vijftien effectieve gevallen. Het zijn meteen ook de hoogste cijfers in West-Vlaanderen.

Algemene besmettingscijfers dalen

Tussen 21 en 27 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 430 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat zijn er 14 procent minder dan in de zeven dagen die aan die periode voorafgingen, zo blijkt maandag uit de nieuwste cijfers van Sciensano.

De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 85.042. Er zijn in België tot nu toe 9.894 mensen gestorven aan COVID-19. In de periode van 21 tot 27 augustus bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag 4,0. Dat is een daling met 53 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.