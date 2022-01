3.000 Brugse kinderen aangemeld voor eerste prik

Brugge is vandaag gestart met de kindervaccinatie. Er komen zo’n 7.500 kinderen tussen de 5 en 11 jaar in aanmerking voor vaccinatie en daarvan hebben er zich al zo’n 3.000 aangemeld.

Ongeveer 600 kinderen krijgen vandaag hun eerste coronavaccin in het vaccinatiecentrum in Brugge. Ook hier kiezen ze voor een bijzondere aanpak om de kinderen op hun gemak te stellen. Een speciaal apparaatje dat trillingen en kou door de bovenarm stuurt, zorgt ervoor dat de kinderen het prikje niet voelen.

Burgemeester De fauw hoopt op domino-effect

Bij de ouders bestaat er weinig twijfel over dat de vaccinatie van hun kinderen de juiste beslissing is. “We moeten vertrouwen hebben in de wetenschap”, klinkt het er. Burgemeester Dirk De fauw hoopt alvast op een domino-effect op de speelplaats: “Ik denk dat de kinderen die hier buiten komen met hun vaccinatiepas reclame zullen maken bij hun schoolvriendjes door te zeggen dat ze gevaccineerd zijn. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen en meer ouders toestemming geven om hun kind te laten vaccineren.”

Tegen het einde van de maand zouden zowat alle kinderen kunnen gevaccineerd zijn. In februari volgt nog een tweede prik.