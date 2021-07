300 jongeren komen prik halen op "Avond van het Vaccin"

Op kamp gaan, op reis vertrekken of een festival bijwonen, het kan wel weer, maar veel jongeren zijn nog niet gevaccineerd. En daar hebben de vaccinatiecentra in Torhout en Gistel iets op gevonden: de ‘Avond van het Vaccin’. Gisteravond konden jongeren, die nog niet aan de beurt waren, toch een prik komen halen. Er kwamen zowat 300 jongeren opdagen.

Evelien Bradt van het vaccinatiecentrum in Gistel: "Het is zo dat ze met de reguliere uitnodigingen net uit de boot gevallen zijn om voor juli uitgenodigd te worden voor de eerste keer. En via Q-Vax willen we hen toch de kans geven om hen alsnog een zorgeloze zomer te laten inzetten."

Iedereen wordt uiteraard nog uitgenodigd volgens leeftijdscategorie.