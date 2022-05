300 extra borden tegen Ventilus bovengronds

De nieuwe hoogspanningslijn tussen de kust en Avelgem moet volgens hen ondergronds op gelijkstroom. Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir hakt binnenkort de knoop door en dus voeren ze de druk nog wat op. Francky Snaet, Leefbaar E403: “We zijn van plan om 300 bijkomende borden te zetten dit weekend tegen het Ventilusproject als dat bovengronds is.”

De borden komen langs het traject van de hoospanningslijn. Van aan de Noordzee tot in Avelgem. Het burgerplatform is al meer dan drie jaar actief maar nu zijn ze toe aan het slotoffensief. “We moeten de mensen wakker maken dat het niet kan voor de gezondheid. Het is de eindsprint, minister Demir zal eerstdaags, eerstweeks een beslissing nemen. We hopen dat het om een gezonde beslissing gaat.”

Minister Demir beslist inderdaad binnenkort. Vast staat dat verschillende burgerplatformen klaar zijn voor een lange juridische strijd als de keuze valt op de bovengrondse optie.

LEES OOK: