30 Tsjetsjenen troeven Afghaanse broers af

De twee zaten in Bar Lux in de Reynaertstraat in Kortrijk waar het tot een grote vechtpartij kwam. Beide broers raakten lichtgewond en moesten de nacht in het ziekenhuis doorbrengen.Uiteindelijk werden een meerderjarige Tsjetsjeen en twee minderjarige Tsjetsjenen opgepakt in de parking van het Schouwburgplein. Maar ze werden opnieuw vrijgelaten toen bleek dat de aanleiding van de vechtpartij een daad van één van de broers Musawi was: hij sloeg een bierglas stuk in het gezicht van een Tsjetsjeen.

Wraak?

Mogelijk is de aanleiding van de vechtpartij de dood van een Russische vrouw. Een derde broer van de familie Musawi zit momenteel in de cel op verdenking van dubbele moord. Hij zou in oktober een Afghaanse man en een vrouw van Russische origine vermoord hebben in een studentenhuis in Kortrijk.

