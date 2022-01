30-tal vrijwilligers helpen in met corona getroffen woonzorgcentrum

Bijna 30 vrijwilligers hebben gereageerd om bij te springen in het woonzorgcentrum van Passendale. Het rusthuis lanceerde een oproep nadat enkele bewoners en personeel besmet leken met het coronavirus.

De eerste vrijwilligers zijn er intussen aan de slag, tot grote dankbaarheid van het personeel. "Ik mag hier de mensen entertainen. Dat gaat van een babbeltje slaan tot luisteren", zegt vrijwilligster Carine Vandenabeele.

De voorbije dagen liep het aantal positieve coronatesten nog op, maar de situatie in het woonzorgcentrum is intussen onder controle. Alleen in de vooravond zijn extra handen nog altijd welkom voor de maaltijdbedeling. De vrijwilligers blijven al zeker meedraaien tot 17 januari.

