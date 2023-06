30 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen in Waregem en Elverdinge

In loodsen in Waregem en Elverdinge heeft de douane zo'n 30 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen. Dat gebeurde vorige vrijdag tijdens een actiedag tegen illegale productie en opslag van sigaretten.

10 ton versneden tabak

"Er werden 30 miljoen namaaksigaretten aangetroffen van de merken John Player Special, Richmond en Regal", zegt de woordvoerder van de douane. "Er werden ook 77 dozen met versneden tabak in beslag genomen, goed voor meer dan 10 ton tabak. In totaal werden twee plaatsen ontdekt in Ieper en in Waregem."

"Daarnaast werden er tabaksprecursoren aangetroffen zoals lege verpakkingen (“pack blanks”) van de merken Marlboro, Mayfair, Benson & Hedges, Richmond en John Player Special (met Engelstalige opschriften), rollen sigarettenpapier, sigarettenfilters, filterpapier, mastercases, karton, lijm en folie."

Slaapruimte voor 11 arbeiders; 15 miljoen euro ontdoken belastingen

"In het gebouw waren er ook slaapruimtes voorzien voor 11 arbeiders", zegt de Douane.

"De productieplaats was in ombouw: er waren duidelijk al activiteiten geweest maar er werden reeds voorbereidingen getroffen voor de opbouw van een nieuwe tabaksversnijdingslijn."

"De ontdoken belastingen (accijns, bijzondere accijns en btw) voor deze sigaretten en versneden tabak (rooktabak) bedragen in totaal ongeveer 15 miljoen euro. De namaaksigaretten waren vermoedelijk bestemd voor de Britse markt."

Niet eerste ontdekking

"Dit jaar werden in totaal in België al 4 illegale productiesites van sigaretten, 1 illegale versnijdingssite en 9 opslagplaatsen ontdekt.

Dit brengt de totale inbeslagnames voor 2023 op 143.619.696 sigaretten, 10 ton rooktabak, 25 ton waterpijptabak, alsook 40 ton ruwe tabak. De totale ontdoken belastingen (accijns, bijzondere accijns en btw) voor dit jaar komen op 66,4 miljoen euro", besluit de Douane.