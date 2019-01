30 miljoen euro voor aanpak problemen met transmigranten

Minister van binnenlandse zaken en veiligheid Pieter De Crem belooft tot 30 miljoen euro extra om het probleem van de transmigranten in Zeebrugge aan te pakken. Dat heeft hij vanmorgen gezegd tijdens een werkbezoek aan de scheepvaarpolitie en de haven.

De vraag is wel wanneer die er komen, want hij kreeg recent de bevoegdheden in een regering van lopende zaken.

Minister De Crem overlegde in Zeebrugge met gouverneur Carl Decaluwé. Naast de scheepvaartpolitie was ook de Brugse burgemeester Defauw aanwezig en de korpschef van de zone Westkust. De Crem voorziet 25 tot 30 miljoen euro voor extra manschappen maar bijvoorbeeld ook voor een betere beveiliging.

De gouverneur uitte ook zijn bezorgdheid over de vele vrachtwagens die straks misschien in de haven blijven staan door controles als gevolg van de brexit. De kans dat transmigranten dan in de voertuigen klimmen wordt groter.