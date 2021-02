30 maanden voor dolgedraaide ex- paracommando

In oktober vorig jaar had hij zich in zijn woning in de Veurnestraat verschanst nadat hij door het lint was gegaan. Hij had zijn vriendin bedreigd omdat die hem wou dumpen en had ook schoten gelost. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden door een speciale politie-eenheid. Daarbij kreeg hij een kogel in de hand. De man zit sindsdien in de gevangenis. Allicht komt hij weldra vrij. Van de strafrechter zal hij zich aan voorwaarden moeten houden. Zo mag hij geen alcohol meer gebruiken en moet hij van de pillen af.

