30 maanden cel gevorderd voor 'haatsmurf'

Op 8 november werd de politie van Brugge opgeroepen voor een incident aan de Blankenbergsesteenweg. Een jongeman was er met een smoesje over drugs naar de woning van Albert D. gelokt. Met een luchtdrukpistool schoot de beklaagde ijzeren bolletjes in het gezicht van het slachtoffer. D. gooide voorts enkele messen en een bijl in de richting van de jongeman, die ook enkele klappen moest incasseren.

Een korte observatie maakte duidelijk dat Albert D. drugs verkocht. Bij een huiszoeking werden ongeveer drie gram heroïne en 37 gram speed aangetroffen. Bovendien zou de beklaagde met zijn luchtdrukpistool ook onder het oog en in de buik van een minderjarig meisje geschoten hebben. Dat slachtoffer werd niet alleen verplicht om speed en cocaïne te gebruiken, ze moest ook zijn appartement kuisen.

Arrogant

"De beklaagde haalt volgens een getuige plezier uit het pijnigen van mensen. Zijn houding is dreigend, arrogant en beledigend. Hij gedraagt zich als een ware haatsmurf", aldus procureur Lode Vandaele. Het openbaar ministerie vorderde voor alle feiten samen 30 maanden cel.

De verdediging vroeg om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Volgens meester Jorn Verminck beseft zijn cliënt na vijf maanden voorhechtenis dat hij zich moet herpakken. "Dat meisje mocht bij mij wonen, daarom moest ze ook iets doen in huis. Het is bij mij geen B&B", zei de beklaagde zelf.

De rechter doet uitspraak op 2 mei.