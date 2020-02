30 GAS-boetes op 100 dagen in Ieper

Ook werden elf wagens met vetstiften beklad. Bommetjes zijn bij politiereglement verboden en agenten mochten dan ook rugzakken en tassen controleren. Ze vonden ook enkele zware kalibers tussen de bommetjes, exemplaren die niet onschadelijk zijn.

Glenn Verdru, politiezone Arro Ieper: “Al bij al waren er weinig incidenten. Vorig jaar werden er 56 GAS-boetes uitgeschreven. We hebben wel beschadigingen van voertuigen vastgesteld: elf voertuigen die met een vetstift beklad geweest zijn, maar intussen is de dader herkend en gevat geweest. Daarnaast hadden we ook nog een dronken persoon, die naar spoed gevoerd is. Twee jongeren hadden ook verdovende middelen bij zich.”

De preventieve aanpak in Ieper heeft gewerkt, want er waren minder problemen dan vorig jaar. Ook de 100 dagen in Poperinge verliepen rustig, op enkele kleine incidenten na.