3 zwaargewonden door suikertekort bestuurder

Rond half vier deze namiddag liep het op de afrit van de E17 in Deerlijk grondig fout. De chauffeur van een wagen met Franse nummerplaat werd onwel door suikertekort en probeerde alsnog de afrit te nemen. Bij dat manoeuvre knalde de wagen tegen de boordstenen van de afrit, waarna hij kantelde en iets verderop op zijn zij tot stilstand kwam. De bestuurder van de wagen en twee inzittenden moesten door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Eén van de twee passagiers verkeerde daarbij even in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken.