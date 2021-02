3 pv's uitgedeeld, 2 zaken gesloten na controleactie politie in Menen

Zaterdag hebben rechercheurs van politiezone Grensleie (Ledegem, Menen, Wevelgem) 8 handelszaken in Menen grondig gecontroleerd op het naleven van onder andere sociale-economische wetgeving. Daarbij werden 3 pv's uitgedeeld, en 2 zaken bestuurlijk gesloten.

Samen met gespecialiseerde partners als RVA en RSZ voerde de recherche van politiezone Grensleie integrale controles uit in 8 handelszaken in Menen. Er werden 3 voedingswinkels, 1 bakkerij, 1 beenhouwerij, 2 kledingszaken en 1 carwash grondig gecontroleerd op onder andere uitbating, corona, tewerkstelling en inschrijving.

Daarbij werd drie keer zwartwerk vastgesteld. Verder was één persoon illegaal tewerkgesteld. Er werden ook drie pv's uitgedeeld: één voor mensenhandel met economische uitbuiting, één voor illegaal verblijf en ten slotte één voor inbreuken op de coronamaatregelen.

Er werden ook twee zaken bestuurlijk gesloten. Met het akkoord van de burgemeester werden de zaken direct gesloten. Later deze week vindt een hoorzitting plaats met het oog op een bestendiging van die sluiting. Daar zullen ook de voorwaarden tot een eventuele heropstart worden bekeken.

"Samenwerking is de sleutel tot de juiste aanpak"

Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse is tevreden over het werk van zijn rechercheurs. "Deze actie bewijst opnieuw dat controles nodig zijn om eerlijke handel mogelijk te maken en een lik op stuk beleid uit te rollen samen met alle diensten en overheden. Samenwerking is de sleutel tot de juiste aanpak", zegt hij.

Hij bevestigt dat er in de toekomst nog dergelijke acties staan gepland. "De wetgevingen moeten voor iedereen van toepassing zijn en door iedereen gevolgd worden", klinkt het.

