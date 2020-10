3 politiezones werken samen als 'Grens-West'

De politiezones Arro Ieper, Spoorkin en Grensleie gaan intens samenwerken. Dat is met een samenwerkingsprotocol Grens-West bezegeld. Bedoeling is om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te streven naar een gezamenlijke aanpak.

Ze delen daarbij materiaal en informatie, maar elk korps behoudt voorlopig zijn autonomie. Meer en meer klinkt de roep naar grotere politiezones en dus een fusieoperatie. De zones Arro Ieper, Spoorkin en Grensleie gaan nog niet zo ver maar groeien wel naar elkaar toe. In de drie zones samen gaat het over 16 gemeenten met zo'n 250.000 inwoners. De drie korpsen tellen samen 430 politiemensen die nu nauwer gaan samenwerken. De samenwerking zal ook kostenbesparend zijn door gezamenlijke aankopen of investeringen. Op het personeel wordt in elk geval niet bespaard.