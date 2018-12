3 jaar stadionverbod voor 10 Clubsupporters voor zingen anti-joodse liederen

Ze zingen onder meer "Samen verbranden we joden, want die verbranden het best." Met joden wordt verwezen naar de geuzennaam van rivaal Anderlecht.

BRAVO @ClubBrugge un très beau chant. On voit en plus que ça vient d'une toute petite minorité. Vous me dégoutez. Enfin on sait qu'on peut compter sur la @ProLeagueBE pour bouger rapidement. #ludiqueettaquin #immonde pic.twitter.com/urUYHhvns6 — Péwè (@Pewalon) 19 december 2018

Club Brugge veroordeelt gezangen

Club Brugge veroordeelt dit gedrag sterk: "Daags na die wedstrijd werd Club door eigen supporters en stewards al op de hoogte gebracht van deze verwerpelijke gezangen. Daarop identificeerde Club zelf ettelijke personen die meezongen en gaf deze proactief, burgerrechtelijke stadionverboden. Club Brugge veroordeelt dergelijk gedrag ten stelligste en zal er blijven alles aan doen om dergelijke fans uit ons stadion te weren. Dit gedrag hoort niet thuis in onze Club. Dit zijn niet onze supporters, ze horen niet thuis op Jan Breydel."

West-Vlaamse gouverneur: "Degoutant"

De gouverneur reageert fel op de beelden. Carl Decaluwé: "Dit gaat om een heel grote groep die degoutante liederen zingt. Voor mij is een stadionverbod niet genoeg. Er is een rode lijn overschreden. Dit kan niet door de beugel."

Decaluwé heeft al het bestuurlijk verslag heeft opgevraagd bij politiezone Brugge om daarna, in samenspraak met Club Brugge, naar de procureur te stappen. "Ik ga ook contact opnemen met Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) om te zien wat we nog kunnen doen en of we klacht kunnen indienen tegen onbekenden."

Het parket laat in een reactie weten het proces-verbaal van de politie af te wachten.

Joods Actueel voert actie aan stadion

Deze middag heeft Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel en het bekendste gezicht van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen een symbolisch protestactie gehouden aan de toegangspoorten van Club Brugge. Daarbij legde hij ook foto’s neer van de gaskamers en crematoria die in Auschwitz gebruikt werden om miljoenen mannen, vrouwen en kinderen op gruwelijke manier om te brengen.

Guido Joris (Joods Actueel): "Er werd een korte tekst voorgelezen waarin actie wordt gevraagd van het gerecht en van de provinciegouverneur. Tevens werd een vraag tot bezinning en actie gericht aan de sponsors van de voetbalclub."