3 dozen met kogels bovengehaald bij dreggen Mercatordok

In Oostende heeft de brandweer samen met de politie het Mercatordok gedregd. Ze haalden vooral fietsen, bromfietsen en verkeersborden boven... en 3 dozen met kogels.

De brandweer krijgt regelmatig telefoontjes van alerte burgers of toeristen die iets in het water zien liggen. Elke keer uitrukken is praktisch niet haalbaar en dus werd een actie op touw gezet samen met de lokale politie, de stadsdiensten en de scheepvaartpolitie.

En de buit is groot: een tiental fietsen, een tweetal brommers en veel verkeersborden. Er werden ook 3 dozen met patronen bovengehaald. De politie onderzoekt de kogels. Ook van de andere voorwerpen die bovengehaald worden, wordt eerst gekeken of er een link is met een gerechtelijk feit.