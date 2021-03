3 broers opgepakt na gewapende overval

Rond 18 uur gisterenavond drong een gewapende man het Lidl-filiaal langs de Vijfwegenstraat binnen. De man bedreigde een kassierster en beval haar enkele kassa's open te maken. Daarna zette hij het op een lopen. De buit bedraagt om en bij de 2.500 euro. Bij de overval raakte niemand gewond.

Het parket meldt dat er in de nacht van zaterdag op zondag drie broers gearresteerd zijn. Dat gebeurde op het Sint-Elooisplein, op wandelafstand van het warenhuis in de Vijfwegenstraat. Het parket vermoedt dat een van hen de dader is, maar het onderzoek is nog volop bezig.